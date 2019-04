Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall in Gelsenkirchen- Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es um 10.27 Uhr in Gelsenkirchen - Hassel. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin aus Münster hatte die Ulfkotter Str. in Richtung Dorsten befahren. Am Bellendorfsweg wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie eine 23-jährige Pkw- Führerin aus Dorsten, die die Ulfkotter Str. in Richtung Buer befuhr.Im Kreuzungsbereich prallten beide Pkw ungebremst aufeinander, wodurch an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Bei dem Unfall wurden insgesamt 9 Personen verletzt. Die Pkw waren mit 4 bzw 5 Personen voll besetzt. Eine Person war eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden die Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. 6 Verletzte mussten im Krankenhaus verbleiben. Davon wiederum verbleiben eine Mutter mit zwei Kindern lediglich zur Beobachtung. Eine Person wird stationär im Krankenhaus behandelt, 2 Verletzte müssen intensivmedizinisch versorgt werden. Es besteht allerdings keine Lebensgefahr. 3 Verletzte konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden der Bellendorfsweg komplett und die Ulfkotter Straße in Rtg. Hassel gesperrt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Hartmann, EPHK

Leitstelle

Telefon: 0209/365 2160

E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell