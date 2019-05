Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Wiernsheim - Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Enzkreis (ots)

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 11.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Freitagmorgen auf der Landesstraße 1135. Ein 57-Jähriger Opelfahrer war kurz nach 08.00 Uhr von Wurmberg in Richtung Wiernsheim unterwegs. Nachdem er zunächst einen Lkw überholt hatte, wollte er einen vor ihm fahrenden Linienbus überholen. Bei diesem Überholmanöver stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen, der von einer 41-Jährigen gelenkt wurde. Die Verletzten wurden vor Ort zunächst notärztlich erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die Landesstraße war bis 10.30 Uhr voll gesperrt. Neben einem Notarzt und zwei Rettungswagen war auch die Freiwillige Feuerwehr Wurmberg mit zwei Fahrzeugen und 10 Mann im Einsatz. Die Verkehrspolizei sucht im Zusammenhang mit dem Unfall den Fahrer des roten Linienbusses, den der Verursacher überholen wollte. Dieser Zeuge wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/186-4100 in Verbindung zu setzen.

