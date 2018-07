FW-DO: Sechs neue Feuerwehrtaucher ausgebildet

3 weitere Medieninhalte

Dortmund (ots) - Heute Vormittag beendeten sechs Brandschützer ihre Ausbildung zum Feuerwehrtaucher. Nach der gestrigen theoretischen Prüfung folgte heute der praktische Teil. An der DLRG Station am Hengsteysee mussten die jungen Kollegen zeigen, was sie in den letzten zehn Wochen gelernt haben. Alle haben mit Bravour bestanden!

Nach ersten theoretischen Einheiten auf der Feuerwache 2 ging es ab Anfang Mai zu Tauchgängen in Schwimmbäder, das Übungsbecken am Ausbildungszentrum, den Dortmunder Hafen, Dortmund-Ems-Kanal, Datteln-Hamm-Kanal, Tauchgasometer in Duisburg, die Lippe, die Ruhr, sowie in den Phönix-See, den Hensteysee, den Silbersee in Haltern und an die Aggatalsperre bei Gummersbach.

Die Traingsaufgaben waren sehr anspruchsvoll. So mussten Holz- und Metallteile gesägt, Schrauben an einem Flansch gewechselt, ein Drahtseil durchgemeißelt oder Golfbälle gesucht werden. Natürlich alles unter Wasser! Weiterhin wurde die Personensuche und unterschiedliche Notsituationen trainiert, sowie das Tauschen des Tauchgerätes. Die Teilnehmer tauchten bei Nacht, gegen Strömungen und von Booten aus. Zusammen mit der Wasserschifffahrtsverwaltung wurde die PKW-Bergung geübt.

Nach einstimmiger Aussage der Teilnehmer und Ausbilder ist diese Ausbildung wohl der beste Lehrgang der Feuerwehr! Allerdings werden die späteren Einsätze dann doch nicht so schön sein. Die Ausbilder Ludger Loddenkemper, Matthias Hanitz, Thomas Hill, Andreas Ribbing sowie die Gastausbilder Maik Greven und Sven Vogelgesang waren mit den hochmotivierten Teilnehmern überaus zufrieden. So konnten der Wachleiter Thomas Osthoff und der stellvertretende Leiter der Ausbildungsabteilung Matthias Birkhahn daher den neuen Feuerwehrtauchern Robin Hartmann, Matthias Antkowiak, Urs Dillenhöfer, Marc Mennes, Felix Wurm und Marcel Eckstein zur bestanden Prüfung gratulieren und die Prüfungsbescheinigungen überreichen.

