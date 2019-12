Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Tankstelle in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden, kam es heute (27.12.2019, 04:25 Uhr), zu einem Raub auf eine Tankstelle in Wuppertal-Elberfeld. Zwei bislang unbekannte Täter drohten dem Mitarbeiter einer Tankstelle an der Schwesterstraße mit einer Schusswaffe, um ihrer Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen. Anschließend entkamen sie mit einer geringfügigen Menge an Geld. Ein Räuber ist circa 20-25 Jahre alt und circa 175 cm groß. Er hat eine stabile Figur und ein rundliches Gesicht. Er trug eine Jogginghose und eine schwarze Jacke mit Fellkragen. Der zweite Mann hat eine schlanke Figur und ist ebenfalls circa 175 cm groß. Er trug eine blaue Jeanshose und eine schwarze Jacke mit weißen Schriftzügen. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

