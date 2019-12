POL-W: W Straßenraub in Wuppertal-Langerfeld

Polizei Wuppertal

Am vergangenen Dienstag (24.12.2019), gegen 01:25 Uhr, kam es auf der Langerfelder Straße in Wuppertal zu einem Raub. Vier bislang Unbekannte schlugen unvermittelt auf einen 41-jährigen Mann ein. Nachdem sie ihn zu Fall gebracht hatten, nahmen sie ihm seine Jacke und ein Mobiltelefon ab. Anschließend flüchteten sie in die Straße Parksiedlung. Die Täter sind circa 23-25 Jahre alt und etwa 180 cm groß. Drei trugen dunkle Kleidung. Ein Weiterer eine weiße Jacke. Alle hatten Baseballkappen auf dem Kopf. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

