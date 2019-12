Polizei Wuppertal

POL-W: W - Raub in der Hofaue

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Hofaue kam es am 29.12.2019 kurz nach Mitternacht zu einem Raub auf offener Straße. Zwei Männer (31 und 32) wurden von einer Gruppe von fünf bis sechs Personen körperlich angegangen und dazu gebracht, Portemonnaie und Mobiltelefon heraus zu geben. Einer der beiden wurde bei dem Geschehen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Täter flohen in unbekannter Richtung vom Tatort. Zeugen werden gebeten sich unter der 0202/2840 bei der Polizei zu melden. (jb)

