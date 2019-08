Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Renitenter Fahrgast greift Polizisten an

Plettenberg (ots)

Ein Busfahrer der Linie 54 verständigte Freitag, 15 Uhr, die Polizei. In seinem Bus am ZOB befand sich seinen Angaben zufolge ein aggressiver und alkoholisierter Mann, der sich weigere, auszusteigen. Die Beamten sprachen den 19-jährigen Herscheider an, der sie daraufhin beleidigte und nach ihnen schlug. Er musste zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er erheblichen körperlichen Widerstand und stieß fortwährend Beleidigungen aus. Im Streifenwagen spuckte er nach den Polizisten. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Der Herscheider muss sich nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

