Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Erneuter Einbruch in Getränkemarkt

Taschendiebin auf Spielplatz

Werdohl (ots)

Am Samstag um 2.18 Uhr wollten Einbrecher in den Verkaufsraum eines Getränkemarktes am Pungelscheider Weg einbrechen. Bereits am Vortag hatten es Unbekannte versucht (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/4350520). Mindestens zwei Täter versuchten, erneut Alkoholika und Zigaretten zu klauen. Polizeibeamte hatten den Bereich zur genannten Zeit gerade kontrollieren wollen, als ihnen zwei Verdächtige auffielen. Einer rannte in den Wald. Der zweite verschwand Richtung Rutenpaul. Offenbar waren sie durch die Polizisten bei der Tat gestört worden. Eine Fahndung verlief bisher ergebnislos. Das Diebesgut ließen sie auf der Flucht zurück. Der erste Täter war männlich, maskiert, 170-175 cm groß, schlank und dunkel gekleidet. Der Zweite war männlich, maskiert, schlank, 175-180 cm groß, und trug graue Kapuzenjacke sowie graue Jogginghose.

Ein Familienvater wurde Samstag, 13.45 Uhr, auf dem Spielplatz an der Goethestraße bestohlen, während er mit seiner Tochter schaukelte. Zeugen sahen, wie ein bislang unbekanntes Mädchen dem Mann seine Geldbörse aus der Gesäßtasche zog und verschwand. Die Diebin konnte nicht mehr angetroffen werden. Sie soll Richtung Kaufhaus davon gelaufen sein. Beschreibung: weiblich, etwa 12-14 Jahre alt, kräftige Figur, braune lange Haare (zu einem Zopf gebunden), violettes T-Shirt, schwarze Leggins.

Hinweise nimmt die Wache Werdohl entgegen (9399-0).

