Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 31.07.2019. Täter entwendeten in Peine bei einem Geschäftseinbruch zahlreiche Elektronikartikel.

Salzgitter (ots)

Peine, Stederdorf, Hesebergweg, Elektonikgeschäft, 31.07.2019, 01:40 Uhr.

Zur Tatzeit kam es zu einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft in Stederdorf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter einen gewaltsamen Zugang durch eine Gebäudewand des Geschäftes und konnten nunmehr die Räume betreten. Das verursachte Loch hatte eine Größe von mindestens 50x50 cm. Bei dem Einbruch erbeuteten die Täter elektronische Artikel und verursachten einen Gesamtschaden von mindestens 35.000 Euro. Die Polizei in Peine sucht dringend nach Zeugen. Eventuell gibt es Zeugen, die in der Tatzeit relevante Feststellungen gemacht haben. Insbesondere kann von Wichtigkeit sein, ob mögliche Fluchtfahrzeuge sowohl am Tatort als auch bei der Flucht wahrgenommen wurden. Bitte setzen sie sich in diesem Fall mit der Polizei in Peine unter 05171/9990 in Verbindung.

