Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendlicher von mehreren jungen Männern ausgeraubt

Wuppertal (ots)

Gestern (26.12.2019), gegen 23:20 Uhr, kam es in Wuppertal zu einem Raub auf einen Jugendlichen. Der 17-Jährige war in Begleitung eines gleichaltrigen Bekannten auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Elberfeld unterwegs. In Höhe einer Diskothek wurden sie unvermittelt von einer Gruppe junger Männer festgehalten und geschlagen. Nachdem dem Bekannten die Flucht gelang, drohten die Räuber ihrem Opfer mit dem Einsatz von Pfefferspray, um Geld zu erhalten. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zuvor setzten sie trotz des erhaltenen Geldes das Spray ein und verletzten den 17-Jährigen damit. Er musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Täter hatten eine dunklere Hautfarbe. Einer trug eine blauweiß karierte Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

