Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Stofftasche einer Kundin aus einem Einkaufwagen eines Discounters gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Zimmern ob Rottweil (ots)

Während eines Einkaufes in einem Discounter im Steinhäuslebühl hat ein unbekannter Täter am Montagmorgen eine blaue Stofftasche einer Kundin aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die Kundin befand sich im Zeitraum von etwa 08.00 Uhr bis 08.30 Uhr im Discounter und hatte in dieser Zeit ihre blaue Stofftasche im Einkaufswagen abgelegt. Obwohl sich die Frau eigentlich ständig am Wagen befand, gelang es einem Unbekannten unbemerkt die Stofftasche und damit den Geldbeutel mit Führerschein und Ausweis der Kundin sowie einen Schlüsselbund zu entwenden. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise, insbesondere auch um Hinweise zum Verbleib der entwendeten Papiere und des Schlüsselbundes.

