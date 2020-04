Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wasserrohrbruch

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Rohrbruch hat am Montagnachmittag (06.04.2020) den Arnulf-Klett-Platz unter Wasser gesetzt. Ein Taxifahrer rief gegen 14.50 Uhr die Polizei, da in der Schillerstraße in Fahrtrichtung Arnulf-Klett-Platz Wasser aus der Fahrbahn austrat. Die Fahrbahndecke hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits gehoben, auf der Fahrbahn stand Wasser. Polizeibeamte sperrten die Straße in beiden Richtungen, es musste eine örtliche Umleitung eingerichtet werden. Das zuständige Versorgungsunternehmen kam vor Ort und stellte das Wasser ab. Die Ursache für den Rohrbruch ist bislang nicht bekannt. Aufgrund der Unterspülung der Fahrbahn kommt es derzeit in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Stand 16.45 Uhr

