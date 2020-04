Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Stuttgart-Stammheim (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (04.04.2020) an der Solitudeallee einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine Gartenhütte angezündet zu haben. Ein 52-jähriger Zeuge, der sich gegen 07.20 Uhr in der Münchinger Straße aufhielt, hörte einen lauten Knall und wurde auf die qualmende Gartenhütte aufmerksam. Nachdem er eine männliche Person flüchten sah, verständigte er die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige festgenommen werden. Da er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An der ausgebrannten Gartenhütte entstand ein Schaden von zirka 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

