Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Gaststätte - Tatverdächtiger ermittelt -

Stuttgart-Sommerrain (ots)

Ein Anwohner meldete am frühen Samstagmorgen (04.04.2020) gegen 00.45 Uhr einen Alarm an einer Gaststätte in der Sommerrainstraße. Die eingetroffenen Beamten stellten sogleich eine eingeschlagene Fensterscheibe fest, zudem fehlte die Registrierkasse aus dem Gastraum. Eine sofort eingeleitete Großfahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief zunächst erfolglos. Ermittlungen am Tatort brachten die Beamten jedoch auf die Spur eines polizeibekannten 17-Jährigen, der in der Nähe des Tatorts wohnhaft ist. Der mutmaßliche Einbrecher wurde noch in der Nacht zu Hause angetroffen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dort belassen.

