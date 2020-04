Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl aus einem Auto an der Sophienstraße

Mönchengladbach (ots)

An der Sophienstraße in Hardterbroich ist ein unbekannter Täter in der vergangen Nacht (3. April) gegen 2.30 Uhr in ein Auto eingebrochen. Er schlug die Seitenscheibe ein.

Durch den Knall wachte der 30-jährige Halter des Autos auf. Er sah auf der Straße eine Person von seinem Auto weglaufen. Sie trug einen schwarzen Adidas-Trainingsanzug mit den charakteristischen drei weißen Streifen an der Seite. Der Täter flüchtete mit einer Geldbörse.

Die eingesetzten Beamten suchten die nähere Umgebung ab. Dabei trafen sie eine Person mit passender Kleidung an. Sie hatte die Tatbeute nicht bei sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell