Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Kellerraum

Mönchengladbach (ots)

Am Jöbgesbergweg in Heyden verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und brach in einen Kellerraum ein. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 1. April, um 12 Uhr und Donnerstag, 2. April, um 14 Uhr.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02161-290. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell