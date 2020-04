Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher flüchtet ohne Beute

Mönchengladbach (ots)

Keine Beute hat ein Einbrecher an der Straße Biesenhof in Rheindahlen gemacht. Dort gelangte er in der Zeit vom 22. März um 11 Uhr bis gestern, 1. April, um 19.20 Uhr auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus. Der Täter trat die Tür zur Dachgeschosswohnung auf und durchsuchte die Räume.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell