Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Langenfeld - 1911100

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am 23.11.2019, gegen 23.00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Langenfelder mit seinem Pkw Skoda die Gravener Straße in Richtung Hildener Straße. Dabei kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dort einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Seat und fuhr anschließend nach links gegen einen Bordstein. Hier stoppte er dann sein Fahrzeug. Ein unbeteiligter Zeuge, der den Verkehrsunfall beobachtet hatte, kontaktierte daraufhin die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte schnell den Verdacht der Beamten, dass der Fahrzeugführer offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Der Langefelder wurde daraufhin einer Polizeiwache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein durfte der Mann ebenfalls gleich abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Durch den Verkehrsunfall entstand mittlerer Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell