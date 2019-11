POL-ME: Hund riss Fahrradfahrer zu Boden -Langenfeld-1911099

Polizei Mettmann

Am 23.11.2019, gegen 10:15, ereignete sich an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Lindberghstraße ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 68-jähriger Langenfelder befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Theodor-Heuss-Straße in Fahrtrichtung Düsseldorfer Straße. Nach eigenen Aussagen hatte er seinen Hund an der Leine geführt. Der Hund hatte sich plötzlich auf den Radweg gelegt. Hierdurch verriss der Fahrradfahrer den Lenker und fiel zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich schwer und musste mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Sachschaden entstand nach bisherigem Kenntnisstand keiner. Der Hund konnte durch Angehörige in Obhut genommen werden. Der Verkehr an der Kreuzung war zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.

