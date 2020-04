Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfallflucht in Schelsen: Fahrer eines schwarzen Autos gesucht

Mönchengladbach (ots)

Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Autos ist nach einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike-Fahrer vom Unfallort geflüchtet. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 1. April, um 19.20 Uhr auf der Kreuzung Schloß-Dyck-Straße und Mülforter Straße in Schelsen.

Der 56-jährige E-Bike-Fahrer stand auf der Schloß-Dyck-Straße an der Kreuzung mit der Mülforter Straße an einer roten Ampel. Als diese Grün zeigte, fuhr er in Richtung Steinfohrt los. Auf der Kreuzung touchierte ihn das entgegenkommende schwarze Auto, das nach links in die Mülforter Straße abbog, mit seiner linken Front.

Der E-Bike-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Sein Rad wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Die Polizei sucht dringend Unfallzeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an 02161-29-0. (km)

