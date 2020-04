Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Einbrüche und ein Versuch im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Schmuck erbeutete ein Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus an der Hochstadenstraße in Wickrath. Dort machte der Täter sich in der Zeit vom 22. März um 18:00 Uhr bis 31. März um 10 Uhr am Schließzylinder der Dachgeschosswohnung zu schaffen.

Am Berliner Platz in der Innenstadt verschaffte sich ein Einbrecher auf noch ungeklärte Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Der Täter versuchte vergeblich, die Metalltür zwischen Hausflur und den Kellerräumlichkeiten aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 28. März, um Mitternacht bis Sonntag, 29. März, um 10 Uhr.

Bei einem Einbruchversuch blieb es bei einem Mehrfamilienhaus an der Roermonder Straße in Waldhausen. Der Einbrecher versuchte am Dienstag, 31. März, zwischen 4.20 und 14.45 Uhr die Hauseingangstür aufzuhebeln.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

