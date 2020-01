Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Exhibitionist zeigt sich Radfahrerin - 35-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Heidelberg (ots)

Ein Exhibitionist trat am Donnerstagmittag auf einem Verbindungsweg zwischen der Liselottestraße und Richard-Kuhn-Straße einer 56-jährigen Radfahrerin gegenüber. Die Geschädigte wurde gegen 12.35 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen. Dabei hielt dieser ein Smartphone in der einen Hand, filmte die Frau und onanierte mit der anderen Hand. Als die Geschädigte äußerte, die Polizei zu verständigen, flüchtete der Täter. Im Rahmen der Fahndung konnte der Gesuchte nur wenige Minuten später in der Adlerstraße entdeckt werden. Nach einem kurzen Fluchtversuch über die Pfälzer Straße und Elisabeth-Straße konnte der Tatverdächtige zu Fuß eingeholt und festgenommen werden. Gegen 13 Uhr meldete sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd eine weitere Frau, der sich der 35-Jährige kurz zuvor gezeigt haben soll. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt.

