POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter geht bei Einbruch in Reihenhaus leer aus - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

Am Mittwoch, zwischen 7:15 Uhr du 21:45 Uhr, wurde in ein Reihenhaus in der Helmholtzstraße eingebrochen. Durch Aufhebeln der Terrassentür war ein bislang Unbekannter in das Anwesen gelangt und hatte die Räumlichkeiten nach Stehlenswertem durchsucht. Hierbei wurde er jedoch offenbar nicht fündig und ergriff schließlich ohne Beute die Flucht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.

