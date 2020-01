Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Versuchter Wohnungseinbruch in der Klingenteichstraße - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor 19 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Klingenteichstraße einzubrechen. Während der Tatzeit befand sich die geschädigte Bewohnerin im Anwesen und nahm aus dem Erdgeschoss seltsame Geräusche wahr. Sie konnte zunächst niemanden feststellen. Doch kurz darauf entdeckte sie auf der Rückseite des Anwesens ein beschädigtes Fenster, über welches der bislang Unbekannte vermutlich in die Räumlichkeiten eindringen wollte. Nachdem die Hebelversuche allerdings scheiterten, ergriff er in unbekannte Richtung die Flucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

