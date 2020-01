Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: PKW kommt nach Kollision von der Straße ab und schleudert in Straßenbahnhaltestelle

Mannheim (ots)

In der Feudenheimer Straße, in Höhe "Im Pfeifferswörth", ereignete sich am Mittwoch, gegen 11:15 Uhr, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein Autofahrer war in Höhe der Haltestelle "Pfeifferswörth" auf einen abbremsenden PKW aufgefahren, der durch die Wucht des Aufpralls gegen die Straßenbahnhaltestelle geschleudert wurde. Auch das Fahrzeug des Verursachers kam von der Fahrbahn ab und kollidierte auf der rechten Spur mit einem weiteren Auto. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht näher beziffert werden kann. Die Haltestelle wurde bei dem Unfall ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt über 3.000 Euro.

Einer der beteiligten Autofahrer musste vor Ort von Rettungssanitätern behandelt und anschließend in eine Klinik gebracht werden.

