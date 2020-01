Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Von Straße abgekommen, Verdacht der Drogenbeeinflussung

Mannheim (ots)

Ein 22-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza befuhr am Mittwoch gegen 23 Uhr die Bundesstraße 38a in Richtung Neckarau. Kurz vor der Abfahrt zum Autobahnkreuz Mannheim kam der Fahrer nach links von der Straße ab, überfuhr mehrere Verkehrszeichen, kollidierte mit einer Verkehrsleitplanke und blieb schließlich dieser im Grünstreifen/ Gebüsch, in Höhe der Abfahrt stehen.

Es entstand ein Schaden in Höhe von 11.000 Euro, außerdem verursachte der 22-Jährige einen Flurschaden in noch unbekannter Höhe.

Es ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung mit Marihuana, weshalb dem Unfallverursacher eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung dauern an, der Führerschein wurde von den Polizeibeamten einbehalten.

