POL-MA: Heidelberg: Zusatzinformationen der Polizei zum Heidelberger Bürgerfest im Patrick-Henry-Village

Am Sonntag, 12. Januar, zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr, findet das Heidelberger Bürgerfest im Patrick-Henry-Village statt.

Umfangreiche Informationen hierzu finden Sie auf der Internetpräsenz der Stadt Heidelberg unter https://www.heidelberg.de/hd/HD/Leben/Buergerfest.html .

Während des Bürgerfestes und rund um das Veranstaltungsgelände herum werden Polizeibeamte in gewohnter Weise für die Sicherheit aller Bürger sorgen.

Aufgrund des zu erwartenden Besucheraufkommens liegt neben der Präsenz der Polizei ein Hauptaugenmerk auf Verkehrsmaßnahmen. Diesbezüglich verweisen wir auf die Ausführungen der Stadt Heidelberg, kostenfreie Busse von der Altstadt, dem Hauptbahnhof und von den Parkplätzen am ehemaligen US-Flugplatz Airfield zu nutzen. Auf dem Gelände des Patrick-Henry-Villages gibt es keine Parkmöglichkeiten für Besucher. Ausgenommen sind hier lediglich Parkplatzangebote für Menschen mit Behinderungen.

Planen Sie bei der Anreise zum und bei der Abreise vom Bürgerfest etwas mehr Zeit ein. Die Shuttlebusse verkehren im 10-Minuten-Takt. Hier der Shuttleplan: https://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/params_E1386107562/1399187/01_pdf_fahrplan_rnv_shuttleverkehr_buergerfest_2020_01_12.pdf

Während der Veranstaltung finden sie die Polizei stationär im Bereich des Ankunfts- und Abfahrtsbereichs der Shuttlebusse im Patrick-Henry-Village. Die Polizistinnen und Polizisten helfen Ihnen gerne, sollten Sie diese benötigen. Zögern Sie in diesen Fällen auch nicht die Beamten auf dem Veranstaltungsgelände anzusprechen, wir sind für Sie da. Polizeibeamte des Kommunikationsteams des Polizeipräsidiums Mannheim, erkennbar an blauen Westen, werden am Veranstaltungstag für Sie unterwegs sein.

