POL-MA: Heidelberg: Sattelzug fährt sich im Gleisbereich fest

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch gegen 06.50 Uhr fuhr ein 40-Tonner-Sattelzug in die Eppelheimer Straße in Richtung Innenstadt, offensichtlich folgte er hier seinem Navigationssystem. Aufgrund einer dort baustellenbedingten Sperrung der Eppelheimer Straße in Höhe eines Studentenwohnheims wollte der ortsunkundige Sattelzugfahrer sein Gespann wenden und fuhr sich hierbei im Gleisbereich der Straßenbahn fest.

Der Sattelzug musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Gleisbett geborgen werden.

Während der Bergungsmaßnahmen war der Straßenbahnverkehr bis kurz nach 08 Uhr auf der Teilstrecke gesperrt.

