Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Beamte beschlagnahmen manipulierten Kleinkraftroller

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße - Dieselstraße 15.10.19, 22.25 Uhr

Wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis und wegen eines Strafverfahrens nach dem Pflichtversicherungsgesetz muss sich ein 41 Jahre alter Wolfsburger rechtfertigen. Der 41-Jährige wurde am späten Dienstagabend von einer Zivilstreife gestoppt, da er zuvor mit seinem Kleinkraftroller die Beamten mit rund 80 Stundenkilometern durch den Tunnel von Heinrich-Nordhoff-Straße zur Dieselstraße überholt hatte. Da für diese Fahrzeuge mit einem Versicherungskennzeichen eine Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h gilt, schauten die Polizisten genauer hin. Hierbei zeigte sich, dass an dem Roller der Marke Aprilia ein nicht erlaubter Racingauspuff angebracht war. Der Roller wurde für weitere Ermittlungen beschlagnahmt. Es besteht der Verdacht, dass die Motordrosselung des Kleinkraftrollers entfernt wurde, so ein Beamter abschließend.

