Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Wertgegenstände aus Mercedes GLK geklaut - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

Auf unbekannte Art und Weise brach ein bislang nicht ermittelter Täter in der Nacht zum Dienstag einen Mercedes GLK auf, der am Friedensplatz auf dem ADAC-Parkplatz abgestellt war. Aus dem PKW entwendete der Unbekannte eine hochwertige rote Handtasche, eine orangene Schminktasche, Kopfhörer, ein iPad, eine Tüte mit Kleidungsstücken und persönliche Gegenstände. Der Gesamtwert des Diebesguts wird auf ca. 3.000 Euro beziffert. Als Tatzeit kommt Montag, 20:15 Uhr bis Dienstag, 2 Uhr, in Betracht.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

