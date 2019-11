Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Trickbetrüger geht leer aus - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Opfer eines Trickbetrügers wurde am Montag eine 85-jährige Vogelstänglerin. Die Geschädigte wurde gegen 10 Uhr von einem unbekannten Mann kontaktiert, der sich als Mitarbeiter einer Sanitärfirma ausgab. Er gaukelte der Rentnerin vor, dass ihr Heizungszähler im Bad ersetzt werden müsse, da die Werte nicht stimmen würden. Nachdem das Telefonat beendet wurde, erkundigte sich die Frau bei der zuständigen Wohnungsbaugenossenschaft, von der kein Auftrag vergeben worden war. Gegen 13:30 Uhr klingelte dann der vermeintliche Mitarbeiter an der Wohnungstür im Zwickauer Weg. Doch die Rentnerin gewährte dem Betrüger glücklicherweise keinen Zugang, sodass dieser wieder in unbekannte Richtung davonging. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Person geben können oder ähnliche Anrufe erhielten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell