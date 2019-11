Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Trio geht auf 51-Jährigen los und stiehlt Bargeld - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Ein 51-jähriger Mann wurde am Montagabend, gegen 19 Uhr, von drei unbekannten Männern in der Friedrich-Dürr-Straße attackiert. Das Trio ging aus unbekannten Gründen auf den Geschädigten los und traktierte diesen mit Faustschlägen am ganzen Körper. Hierbei fiel dem 51-Jährigen sein Geldbeutel zu Boden, was einer der Täter nutzte und daraus über hundert Euro entwendete. Anschließend ergriffen die Unbekannten die Flucht. Der Geschädigte erlitt diverse kleinere Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab.

Das Trio wurde wie folgt beschrieben:

1. Täter: ca. 45 Jahre alt, etwa 1,60 m groß, dicke Figur, helle Haut, kurze dunkelblonde Haare, dunkler 3-Tage-Bart, wird "Igor" genannt.

2. Täter: ca. 30 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, schlanke Statur, helle Haut, kurze blonde Haare, glattrasiert, wird "Daniel" genannt.

3. Täter: ca. 1,80 m-1,85 m groß, schlanke Statur, kurze blonde Haare, glattrasiert, trug eine Brille.

Die Unbekannten sollen sich auf ukrainischer Sprache unterhalten haben. Sie trugen alle dunkle Arbeitskleidung.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

