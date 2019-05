Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Blitzer beschädigt - Polizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Blitzer beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Kirchhain: Insgesamt drei Geschwindigkeitsmessanlagen (Blitzer) beschädigten Unbekannte zwischen Dienstag, 30. April und Donnerstagmorgen, 16. Mai in der Dresdener Straße und Röthestraße. Die Randalierer schlugen an den Messanlagen die sogenannten "Facettenscheiben" ein und verursachten einen Schaden von etwa 1000 Euro. Zeugen, die nähere Angaben zur den Beschädigungen machen können, melden sich bitte beim Polizeiposten in Kirchhain, Tel. 06422- 3041.

Hinweis: Zwei Fotos der Stadt Kirchhain steht als Download unter www.polizeipresse.de (Blaulicht/Marburg-Biedenkopf) zur Verfügung.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell