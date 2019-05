Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB A 61

Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB A 61

Am heutigen Montag, 20. Mai 2019 kam es gegen 13.55 Uhr auf der Bundesautobahn A61 in Höhe der Ausfahrt Laudert in Fahrtrichtung Köln zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Lkw fuhr auf ein Stauende auf, wodurch insgesamt 4 Lkw in den Unfall verwickelt wurden. Hierbei wurde 1 Person schwer und ein Unfallbeteiligter leicht verletzt. Die Autobahn ist bis zum Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme in Fahrtrichtung Nord voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

