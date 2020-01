Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Buchenholz gestohlen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Helmstadt-Bargen (ots)

Von einem Wiesengrundstück an der L530, in Nähe der "Förstelhütte", wurden im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr bis Samstag, 11 Uhr, ca. 1 Ster Buchenholz gestohlen. Der oder die bislang unbekannten Täter hatten das Holz vermutlich in ein Fahrzeug oder einen Anhänger geladen und waren damit in unbekannte Richtung davongefahren. Das Diebesgut hatte einen Wert von über hundert Euro. Es ist nicht auszuschließen, dass in der Umgebung noch weiteres Holz entwendet wurde.

Weitere Geschädigte und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt unter Tel.: 07263/409632 oder dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell