POL-MG: Spiritousen aus Bar entwendet

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit vom 23. März um Mitternacht bis Dienstagabend, 31. März, um 18.15 Uhr ist ein unbekannter Täter in eine Bar an der Waldhausener Straße in der Innenstadt eingedrungen. Er entwendete diverse Flaschen Spirituosen.

Der Täter machte sich vermutlich zunächst an einer Nebeneingangs-Tür auf dem Dach zu schaffen, bevor er in einen Innenhof hinabkletterte. Dort gelangte er über eine Tür, die zum Hochparterre und dem Kellergeschoss des Hauses führt, in die Bar. An einer weiteren Kellertür scheiterte der Einbrecher offensichtlich.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

