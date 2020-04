Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Täter nach Raubversuch auf Tankstelle ermittelt und festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Wir teilen hier eine Pressemeldung der Polizei Heinsberg.

Wegberg-Rath-Anhoven Mit Polizeibericht Nummer 83 berichteten wir über einen Raub auf eine Tankstelle an der August-Horch-Allee in Rath-Anhoven. Hier waren nach einem versuchten Raub zwei männliche Täter flüchtig. Am Mittwoch (25. März) konnten zwei 19 und 22 Jahre alte Männer aus Mönchengladbach mit Unterstützung von Spezialkräften der Polizei im Bereich Mönchengladbach unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden. Die beiden Personen wurden dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell