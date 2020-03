Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Wohnmobil entwendet

Anröchte (ots)

Unbekannte Diebe entwendeten, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Brückenstraße ein graues Wohnmobil der Marke "FCA Italy" mit dem Kennzeichen LP-TE65. Das Gefährt verfügt über schwarzen Streifen an den Seitenwänden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

