Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Sinnlose Zerstörungswut

Anröchte (ots)

Unbekannte beschädigten am letzten Wochenende in der Straße "Im Hagen" die Fensterscheibe des dortigen Schulgebäudes und auf dem Grundstück des Familienzentrum eine kleine Holzhütte. Von einem versuchten Einbruch geht die Polizei nicht aus, da die Beschädigungen zum Eindringen in die Gebäude nicht geeignet waren. Es handelt sich augenscheinlich um sinnlose Zerstörungswut. Hinweise zu den Sachbeschädigungen oder zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

