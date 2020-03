Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Qualm aus Zwischendecke

Geseke (ots)

Ein Zeuge meldete am Mittwochmorgen, gegen 06.45 Uhr, Qualm aus der Zwischendecke einer Handwerksfirma in der Wilhelm-Lorenz-Straße in Geseke. Er informierte umgehend die Feuerwehr, die mit starken Kräften den Schwelbrand bekämpfte. Um noch vorhandene Glutnester löschen zu können, müssen noch Teile des Flachdachs geöffnet werden. Die Brandursache ist zurzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell