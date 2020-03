Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Am Taxistand zugeschlagen

Lippstadt (ots)

Ein 15-jähriges Mädchen und ein 20-jähriger Mann befanden sich am Montagabend, gegen 19.20 Uhr, im Bereich des Taxistandes am Bahnhof in Lippstadt. Ein entfernt Bekannter und zwei weitere Männer kamen daraufhin auf sie zu. Zwei der unbekannten Tatverdächtigen schlugen das Mädchen mehrfach ins Gesicht und einmal mit einem Stock auf ihr Bein. Der Bekannte und einer der Unbekannten schlugen auch auf den 20-Jährigen ein. Nach der Tat entfernten sich die drei Tatverdächtigen in Richtung Woldemei. Die beiden Opfer wurden durch die Schläge leicht verletzt. Einer der unbekannten Täter war circa 16 bis 17 Jahre alt, schätzungsweise 180 cm groß, von schlanker Statur mit kurzem, hellem Haar. Der zweite, unbekannte Tatverdächtige wird beschrieben als circa 20 bis 23 Jahre alt, schätzungsweise 180 cm groß, von stabiler Figur, mit kurzen, schwarzen Haaren, Dreitagebart und Brille. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

