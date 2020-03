Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Zwei Verletzte und 24.000 Euro Sachschaden

Geseke (ots)

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Geseke befuhr am Dienstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, den Vitusweg in Richtung Verlarer Weg, um dort den Verlarer Weg zu überqueren und die Fahrt in den Dreifaltigkeitsweg fortzusetzen. Ein Verkehrsschild wies jedoch darauf hin, dass die Einfahrt in den Dreifaltigkeitsweg für Fahrzeuge gesperrt war. Beim queren der Fahrbahn übersah er eine 45-jährige Autofahrerin mit ihrem 17-jährigen Beifahrer aus Salzkotten. Diese befuhren den Verlarer Weg aus Geseke kommend in Richtung Verlar. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die 45-jährige Autofahrerin und ihr 17-jähriger Beifahrer wurden anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 24.000 Euro. (reh)

