Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahrradkontrollaktion

Lippstadt (ots)

Am kommenden Donnerstagmorgen findet in Lippstadt eine Fahrradkontrollaktion der Polizei mit dem Namen "be checked" statt. Interessierte Journalisten haben die Möglichkeit die Beamten hierbei zu begleiten. Interessenten werden gebeten sich in diesem Fall mit der Pressestelle der Polizei in Verbindung zu setzen. Im letzten Jahr waren insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an Verkehrsunfällen beteiligt. Im Rahmen der Aktion "be checked" möchte die Polizei die Verkehrssicherheit der Fahrräder überprüfen und in Gesprächen, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen, bei einem Fehlverhalten im Straßenverkehr die jungen Radfahrer sensibilisieren. (reh)

