Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Hörste - Geschwindigkeitsmessungen

Lippstadt (ots)

Polizeibeamte der Lippstädter Wache führten am Montagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen an der Hörste Straße durch. Zwischen Hörste und Esbeck ist die Geschwindigkeit an der Stelle auf 70 km/h begrenzt. Daran hielten sich längst nicht alle Autofahrer. 23 mal wurden Verwarngelder eingefordert da die Autofahrer und Autofahrerinnen zwischen 11 und 20 km/h zu schnell waren. Geschwindigkeitsverstöße über 21 km/h gab es sieben Mal. Hierfür wurden Ordnungswidrgkeitenanzeigen geschrieben. Zu erwähnen ist noch ein 25-jähriger BMW-Fahrer, der mit 140 km/h doppelt so schnell war als erlaubt. Er wird wohl zwei Monate seinen Führerschein abgeben, bekommt zwei Punkte in Flensburg und darf 440,- EUR bezahlen. (lü)

