Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Bunsenstraße

Lippstadt (ots)

Ein Zeuge konnte am Montag, gegen 17.15 Uhr, beobachten, wie auf einem Parkplatz an der Bunsenstraße der Fahrer eines grünen Autos rangierte. Hierbei touchierte er einen parkenden, grauen BMW. Anstatt die Polizei zu informieren und seine Personalien anzugeben, fuhr er davon. An dem BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Fahrer des grünen Wagens, bei dem es sich um einen Opel Corsa gehandelt haben könnte, war schätzungsweise 45 bis 50 Jahre alt, hatte schütteres Haar und trug einen grauen Pullover. Die Polizei bittet weitere Zeugen die Hinweise auf einen frischen Unfallschaden an einem so beschriebenen Wagen oder den Unfall mitteilen können, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

