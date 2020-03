Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Starkad legt zweite Prüfung ab

Kreis Soest (ots)

Nachdem der Diensthund Starkard im November seine Prüfung zum Einsatzhund (ehemals Schutzhund) bestanden hat, ist er mit seinem zweibeinigen Kollegen für die Kreispolizeibehörde Soest im Einsatz. Am Montag erlangten er und sein Herrchen eine zweite Zertifizierung. In einer eigenverantwortlichen Ausbildung in der Behörde konnten die Beiden nun die Prüfung zum Personenspürhund bei der Hundeschule des Landesamts für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten ablegen. In der Ausbildung wurden Streifengänge nicht nur im gewohnten Umfeld, im Kreis Soest geübt, sondern auch in Nachbarbehörden. So sollte der Hund lernen, mit fremden Personen und fremden Örtlichkeiten umzugehen. Ein Personenspürhund soll flüchtige Straftäter sowie vermisste hilflose Personen anhand ihrer hinterlassen "Gehspur" in Kombination mit einem zur Person passenden Geruchsträger (so genannter Anriechgegenstand) zeitnah verfolgen und aufspüren. Jetzt stehen Starkads Herrchen zwei Hunde mit unterschiedlichen Qualifikationen zur Verfügung. Die mittlerweile neun Jahre alte Hundedame Rumba hat als zweite Qualifikation die Ausbildung zur Rauschgiftspürhündin. Die beiden Malinois werden ihrem Hundeführer noch eine ganze Zeit lang gemeinsam zur Verfügung stehen. (lü)

