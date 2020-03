Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Westönnen - Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Werl (ots)

Am Dienstag, um 06:50 Uhr, kam es am Westönner Heideweg zu einem Unfall. Ein 51-jähriger Mann aus Unna war mit seinem Seat Ibiza in Richtung Westönnen unterwegs. Unter Alkoholeinfluss und mit überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Gewalt über sein Fahrzeug. Dieses schoss zunächst durch den Straßengraben und kollidierte dort mit einer Feldeinfahrt. Dabei wurde der Fahrer nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme erbrachte ein Alkoholvortest den Wert von 1,44 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Von der Wucht des Aufpralls wurde sein Seat total zerstört. Nicht auszudenken wenn dieser Unfall auf einer belebten Sdtraße passiert wäre. (lü)

