Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ehrlicher Finder: 28-Jähriger findet rund 3.500 Euro und übergibt sie der Polizei

Mainz (ots)

Montag, 16.12.2019, 12:00 Uhr

Als der 28-Jährige an einer Haltestelle in die Straßenbahn Linie 51 einsteigt, sieht er auf einem Platz einen Umschlag liegen. Vorsichtig wirft er einen Blick in den Umschlag und stellt erschrocken fest, dass sich darin rund 3.500 Euro Bargeld sowie eine Bankkarte befinden. Anstatt sich von dem Geld selbst ein paar Weihnachtsgeschenke zu gönnen, bringt er den Umschlag samt Inhalt zur nächsten Polizeidienststelle. Noch bevor der Eigentümer ermittelt ist, erscheint dieser auf der Dienststelle um seinen Verlust anzuzeigen. Als die Polizeibeamten ihm mitteilen, dass sein Geld bereits abgegeben wurde, ist er überglücklich. Dass er einen Finderlohn zahlen möchte, ist für ihn selbstverständlich und so erhält der ehrliche Finder nicht nur das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, sondern auch über 100 Euro.

