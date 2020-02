Polizei Hagen

POL-HA: Zivilfahnder bei Drogeneinsatz am Bahnhof erfolgreich

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 13.02.2020, legten sich Beamte des Einsatztrupps im Bereich des Hauptbahnhofes auf die Lauer. Ihr Ziel war es, Drogenverkäufer aufzuspüren. Gegen 15:15 Uhr beobachteten sie am Graf-von-Galen-Ring zwei Personen, die sich auffällig verhielten. Die Polizisten observierten die zwei Männer (21, 22), da ein Betäubungsmittelverkauf offenbar bevorstand. Sie lagen mit ihrer Einschätzung richtig. Kurze Zeit später erschien eine dritte Person. Sie übergab dem 22-Jährigen einen 10-Euro-Schein. Anschließend überreichte der 21-Jährige dem Mann ein Druckverschlusstütchen. Der Käufer entfernte sich, doch die Beamten konnten die beiden Drogenverkäufer stellen. In ihren Taschen fanden die Ermittler mehrere Plastiktüten mit Marihuana und 500 Euro in kleinen Geldscheinen. Das Rauschgift wurde zusammen mit dem Geld beschlagnahmt. Die Polizisten legten eine Anzeige vor.

