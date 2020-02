Polizei Hagen

POL-HA: 54-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Auf dem Märkischen Ring ereignete sich am Donnerstag, 13. Februar gegen 16:15 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Frau leicht verletzte. Ein 22-Jähriger war mit seinem Opel von der Rathausstraße aus kommend in Richtung Eckeseyer Straße gefahren. Verkehrsbedingt musste eine direkt vor ihm fahrende 54-Jährige im Kreuzungsbereich Märkischer Ring/Emilienplatz mit ihrem Daimler halten. Der Hagener fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den Pkw auf. Durch die Kollision verletzte sich die 54-Jährige leicht, sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

